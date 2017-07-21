﻿ О спасшей ребенка проводнице из Актау снимут фильм в России

Российский телеканал "Домашний" снимает документальный фильм про Алтынай Рамбаеву.

Проводница Алтынай Рамбаеву из Актау, спасшая девятимесячную Фатиму, станет главной героиней документального фильма, передает МИА "Казинформ". Фильм снимает режиссер Владимир Калашников для телеканала "Домашний".

Рабочее название фильма "Проводница СНГ". В, частности, в фильме фигурирует не только сама Алтынай Рамбаева, рассказавшая про спасение Фатимы.

Операторы уже сняли эпизоды, когда женщина отправляется в рейс, как ее провожают дочери. 25-летняя дочь проводницы Гульзира вспомнила любимые мамины блюда, рассказала, как встречают ее, как переживают за нее.

"Она для меня не просто мама, а лучший друг, советчик. Поможет, подскажет, покажет - в любой ситуации. Если честно, когда я узнала, что она спасла ребенка, я даже не удивилась. Она всегда добра, даже к незнакомому человеку. Протянет руку помощи, поможет. Работает она только ради нас, чтобы ни в чем нам не отказывать. В детстве, когда она уезжала, я очень скучала, спала с ее вещью, чтобы чувствовать ее запах", - рассказала Гульзира.

Младшая дочь Алтынай Рамбаевой 10-летняя Сабина также пожаловалась, что очень скучает без мамы. 21 июля будут сниматься эпизоды встречи проводницы на станции Мангышлак.

Алтынай Рамбаева стала второй мамой спасенной Фатиме, она ласково называет ее "доченька". Обе семьи крепко сдружились.

Напомним, проводница Алтынай Рамбаева 3 июля вернула к жизни девятимесячную Фатиму. Инцидент произошел в пути. На станции Макат сообщили, что в одном из купе умер ребенок. Женщина не растерялась, отнесла девочку в служебное помещение и начала оказывать ей первую медицинскую помощь. Через 40 минут малышка очнулась, начала дышать и заплакала.