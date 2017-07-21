﻿ Данных о казахстанцах, пострадавших при землетрясении в Турции, не поступало

Данных о казахстанцах, пострадавших при землетрясении в Турции, не поступало

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Данных о казахстанцах, пострадавших при землетрясении в Турции, не поступало

В ночь на 21 июля на юго-западе Турции произошло землетрясение.

Данных о казахстанцах, пострадавших при землетрясении в Турции, не поступало, сообщает Today.kz.

"К настоящему времени сведений о пострадавших граждан Казахстана после землетрясения в Турции не поступало", - руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

Напомним, в ночь на 21 июля на юго-западе Турции произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 10 километрах к югу от курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало небольшое цунами, его амплитуда составила около 25 сантиметров. Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу.

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