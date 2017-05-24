Какие улицы перекроют в Актобе 28 мая

В Актобе 28 мая пройдет марафон, посвященный148-летию города и ЭКСПО-2017, сообщает пресс-служба акимата.
В связи с этим в городе будет частично ограничено движение для всех видов транспорта с 7.30 до 12.30 часов 28 мая.
- По проспекту Абулхайыр хана (от проспекта А. Молдагуловой до улицы В. Пацаева и со стороны проспекта Абая (обе стороны));
- По проспекту А. Молдагуловой от проспекта Абулхайыр хана до кольцевого проспекта Санкибай батыра;
- По проспекту Санкибай батыра от кольцевого перехода до ул. Бокенбай батыра (в сторону Аэропорта);
- По ул. Бокенбай батыра от кольцевого перехода до ул. Мясоедова;
- По ул. Аз. Наурыз от ул. Мясоедова до ул. Акимжанова, в том числе параллельные улицы Шайкенова, Асау барака;
- По ул.Акимжанова от ул. Асау барака до пр. К.Нокина, в том числе параллельные улицы Кунаева, Кобозева;
- По проспекту К.Нокина от улицы Акимжанова до 312 стрелковой дивизии;
- По пр. А.Молдагуловой от 312 стрелковой дивизии до проспекта Абилкайыр хана;
- По проспекту Абулхайыр хана от проспекта А.Молдагуловой до улицы М.Маметовой, в том числе параллельные улицы ул. 101 стрелковая бригада, ул. М.Оспанова, ул. Г.Жубановой,
- По ул.Шайкенова от ул. Аз.Наурыз до ул. М.Маметовой,
- От ул. Маметовой до ул. Безымянная.
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