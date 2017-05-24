Разрешить чернобыльцам досрочно снимать деньги из ЕНПФ просит депутат

Многие ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС из-за больших проблем со здоровьем не доживают до пенсии.

Депутат мажилиса Жамбыл Ахметбеков просит разрешить ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС досрочно снимать свои накопления из Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Свой запрос он адресовал председателю Национального банка РК Данияру Акишеву. По словам Ахметбекова, в депутатскую фракцию "Народные коммунисты" обратилась столичная общественная организация "Союз "Чернобыль". Мажилисмен заявил, что участники ликвидации аварии, пострадавшие от радиации, сталкиваются с рядом серьезных проблем, связанных с отсутствием в Казахстане квалифицированных специалистов по лучевым болезням и льготным снабжением лекарств для лечения от последствий радиоактивного облучения.

В настоящее время из 32 тысяч участников ликвидации последствий аварии в живых остались около шести тысяч человек. Большая часть из них в связи с ухудшением здоровья осталась без работы, некоторые были вынуждены перейти на низкооплачиваемую работу, проинформировал депутат.

Лицам, которые потеряли здоровье в результате аварии, выплачивают социальные пособия, не покрывающие причиненный ущерб.

"Имеются опасения того, что эти лица могут не дожить до пенсионного возраста. Получаемые ими специальные государственные пособия порой даже не покрывают затраты на приобретение медикаментов. Все это привело к тому, что уровень жизни ликвидаторов аварии оказался за чертой ниже прожиточного минимума в стране", - сказал Ахметбеков.

"Чтобы хоть каким-то образом облегчить участь ликвидаторов, которые с честью и до конца выполняли свой долг перед родиной, просим вас инициировать изменения касательно пенсионного законодательства", - продолжил парламентарий.

В частности он просил рассмотреть возможность по разрешению вкладчикам-чернобыльцам использовать свои накопления из ЕНПФ до наступления пенсионного возраста.

Кроме того, он предложил снизить для них ставку ипотечного кредитования или списать банковские вознаграждения, обеспеченные залогом в виде движимого и недвижимого имущества, а также рассмотреть вопрос по списанию остатка сумм с лиц, не имеющих просроченные задолженности по кредиту.