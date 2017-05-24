В Актобе пройдет ярмарка вакансий

В центр занятости Актобе сообщили, 26 мая в 10.00 состоится очередная городская ярмарка вакансий.
Ярмарка пройдет по ул. Бр. Жубановых, 289А (здание отдела занятости и социальных программ г.Актобе).
Телефоны для справок: 51-87-45, 90-72-89.
В центр занятости Актобе сообщили, 26 мая в 10.00 состоится очередная городская ярмарка вакансий.
Ярмарка пройдет по ул. Бр. Жубановых, 289А (здание отдела занятости и социальных программ г.Актобе).
Телефоны для справок: 51-87-45, 90-72-89.
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