В Актобе пройдет ярмарка вакансий

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В Актобе пройдет ярмарка вакансий

В центр занятости Актобе сообщили, 26 мая в 10.00 состоится очередная городская ярмарка вакансий.

Ярмарка пройдет по ул. Бр. Жубановых, 289А (здание отдела занятости и социальных программ г.Актобе).

Телефоны для справок: 51-87-45, 90-72-89.

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