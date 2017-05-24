В Казахстане новорожденных будут ставить в очередь в детсад автоматически

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В Казахстане новорожденных будут ставить в очередь в детсад автоматически

В Казахстане со следующего года заработает электронная очередь в детские сады. Присваивать ее ребенку будут автоматически сразу после рождения, сообщает телеканал Хабар.

Новшества госкорпорации «Правительство для граждан» одобрили сегодня в Правительстве. По словам главы ведомства Аблайхана Оспанова, информация о рождении ребенка будет поступать в систему минздрава. Оттуда будет приходить запрос о том, какую фамилию, имя и отчество новоиспеченные родители хотели бы дать новорожденному. Полученные сведения автоматически поступят в соответствующие госорганы для начисления пособий и присвоения номера очереди в детсад.

Еще раньше, уже с июня этого года, заработает другой сервис - для онлайн-оплаты штрафов, эта услуга рассчитана на тех, кто узнает о своей задолженности прямо в аэропорту, направляясь, к примеру, за границу на отдых.

Аблайхан Оспанов, председатель правления НАО «ГК «Правительство для граждан»

- На сегодняшний день совместно с министерством юстиции и АО «Казпочта» проработан вопрос, с июня будет запущен сервис, при помощи которого граждане могут сразу онлайн платить штрафы, которые были им выставлены. Тут же автоматически будет снят запрет на вылет.

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