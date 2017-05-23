28 мая Актобе отметит 148-й день рождения

В этом году 28 мая городу Актобе исполнится 148 лет. Актюбинцев приглашают на праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные дню рождения города.

Как сообщили в пресс-службе акимата, 26 мая в Центре занятости Актобе (ул.Бр. Жубановых, 289 а) пройдет ярмарка вакансий.

28 мая состоится полумарафон Актобе «Твой марафон-твоя победа». Он начнется в 9.00 от площади областного акимата до парка имени первого президента РК Н.А. Назарбаева. Для мужчин дистанция - 21 км, для женщин - 10 км и массовый старт - 3 км. Регистрация участников до 27 мая.

28 мая в 11-00 час. на аллее Героев пройдет литературно-хореографическая постановка «Мәңгі есімізде», в которой примут участие 22 патриотических клуба и 24 хореографических коллектива школ города.

28 мая утром с 11.00 до 13.00 в парке им А.С.Пушкина состоится торжественное награждение победителей и гала- концерт участников конкурса «Жас толқын -2017».

Основная праздничная программа запланирована на вечер 28 мая в городских парках.

28 мая с 20.00 приглашаем всех актюбинцев и гостей города в парк имени Первого Президента РК Н.А. Назарбаева. По традиции именно здесь пройдут самые масштабные праздничные мероприятия.

Там представят фильм о современном развитии города на LED-экране, хореографический калейдоскоп «Сүйікті қалам, Ақтөбе», выступления лучших городских творческих коллективов, флеш-моб «Ақтөбе», представление Центра моды «Ayanastyles», конкурсы и викторины и запустят 148 шаров в честь дня рождения города.

В парке свои работы представит на выставке центр детского технического творчества, горожане также могут приобрести изделия с выставки прикладного искусства.

«Арайлы мекен - Ақтөбе» - так называется командная работа-конкурс учащихся художественного лицея, где на больших форматных листах они представят картины о своем городе.

На площадках парка горожане примут участие в спортивных состязаниях «Ақтөбенің мақтанышы - дені сау ұрпақ».

28 мая с 19.00 до 21.00 в парке культуры и отдыха им.А.С.Пушкина всех ждет встреча с «народным коллективом» бард клуба «Рюкзак». «Кеш жарық Ақтөбе» так называется их вечерняя праздничная программа.

А в «Ретро» парке с 20.00 состоится концерт мастеров областной филармонии имени Г.Жубановой «Өнерімді қабыл ал, ару қалам!».