Акбулак рассказал где отключат холодную воду с 24 по 25 мая

В АО "Акбулак" сообщили, что также по городу будет снижено давление подачи питьевой воды.

По информации АО "Акбулак", в связи с заменой задвижек на магистральных сетях водопровода, с 6 часов утра 24 мая до 6 часов утра 25 мая холодную воду отключат по следующим участкам города:

пр. Абулхаир хана от ул. Тлеу батыра (Селивёрстова) до пр. А. Молдагуловой;

ул. Есет батыра от ул. Селивёрстова до пр. А. Молдагуловой;

пр. А. Молдагуловой от ул. Тургенева до пр. Абулхаир хана;

ул. Тургенева от ул. Махамбетова до пр. А. Молдагуловой;

пр. Абая от ул. Тургенева до пр. Абылхаир хана, р-н Жилгородок.

Актюбинцам нужно на это время сделать запас воды.