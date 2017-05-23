Акбулак рассказал где отключат холодную воду с 24 по 25 мая

В АО "Акбулак" сообщили, что также по городу будет снижено давление подачи питьевой воды.
По информации АО "Акбулак", в связи с заменой задвижек на магистральных сетях водопровода, с 6 часов утра 24 мая до 6 часов утра 25 мая холодную воду отключат по следующим участкам города:
- пр. Абулхаир хана от ул. Тлеу батыра (Селивёрстова) до пр. А. Молдагуловой;
- ул. Есет батыра от ул. Селивёрстова до пр. А. Молдагуловой;
- пр. А. Молдагуловой от ул. Тургенева до пр. Абулхаир хана;
- ул. Тургенева от ул. Махамбетова до пр. А. Молдагуловой;
- пр. Абая от ул. Тургенева до пр. Абылхаир хана, р-н Жилгородок.
Актюбинцам нужно на это время сделать запас воды.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.