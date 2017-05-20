Жумагулов подал протест на результат проигранного им в Астане боя

В главном титульном бою вечера Fight Nights Global 65 в Астане казахстанец Жалгас Жумагулов проиграл россиянину Вартану Асатряну раздельным решением судей, передает Sports.kz.

- Я пересмотрел бой и не согласен с решением. Так же все видели, кто отдал победу Вартану - наш же судья, казах Кан. Я хочу спросить у него : «Зачем ты так делаешь?». Вы сами у себя враждуете, но меня в это не включайте. Все видели, что я не проиграл, - сказал Жумагулов.

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов остался недоволен итогами боя за титул чемпиона Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Жумагулов заявил, что подает апелляцию на решение судей.

Напомним, в другом титульном поединке казахстанский боец Георгий Кичигин стал чемпионом Fight Nights Global в полусреднем весе.

Видео: FIGHT NIGHTS TV