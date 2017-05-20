Жумагулов подал протест на результат проигранного им в Астане боя

В главном титульном бою вечера Fight Nights Global 65 в Астане казахстанец Жалгас Жумагулов проиграл россиянину Вартану Асатряну раздельным решением судей, передает Sports.kz.
- Я пересмотрел бой и не согласен с решением. Так же все видели, кто отдал победу Вартану - наш же судья, казах Кан. Я хочу спросить у него : «Зачем ты так делаешь?». Вы сами у себя враждуете, но меня в это не включайте. Все видели, что я не проиграл, - сказал Жумагулов.
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов остался недоволен итогами боя за титул чемпиона Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Жумагулов заявил, что подает апелляцию на решение судей.
Напомним, в другом титульном поединке казахстанский боец Георгий Кичигин стал чемпионом Fight Nights Global в полусреднем весе.
Видео: FIGHT NIGHTS TV
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.