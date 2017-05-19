Актюбинец Жалгас Жумагулов не смог победить соперника

Фото Fight Nights Global

Сегодня, 19 мая, на "Барыс Арене" в Астане прошел турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 65.

Актюбинец Жалгас Жумагулов проиграл россиянину Вартану Асатряну в главном бою турнира Fight Nights 65 в Астане.

Их поединок продлился все пять раундов. По их итогам раздельным решением судей победил Асатрян - 49-48, 48-49, 49-47



Таким образом, Асатрян стал чемпионом Fight Nights Global в легчайшем весе.

Отметим, что Жумагулов во второй раз в карьере проиграл Асатряну. Тогда россиянин победил Жумагулова техническим нокаутом во втором раунде.

Добавим, что во втором по значимости бою турнира казахстанец Георгий Кичигин стал чемпионом в полусреднем весе (77 кг), победив раздельным решением Гаджимурада Хирамагомедова.