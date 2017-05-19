​Актюбинцев травят сероводородом. Токсичный газ превышает норму в 12-29 раз

На фото: Июль 2016 год. КОС «Акбулака», сюда поступают хозяйственно-бытовые стоки со всего города.

Вонь от ядовитого газа наблюдается в городе с 20 апреля. Экологи говорят: газовые атаки будут продолжаться, пока не обновят городскую фекалку, и не уничтожат поля с бардой рядом со свалкой, передает «Диапазон».

Выбросы сероводорода продолжаются в Актобе уже несколько лет. Вонь особенно ощущается с приходом тепла. В это время к тому же пыль, деревья обрезают, а те, что остались, поедают листоеды. Чем дышать? - возмущаются жители.

В этом году выбросы начались с 20 апреля. 5 мая, по данным постов наблюдения «Казгидромета», они продолжались с 7-40 утра до 1.20 ночи следующего дня.

«С 20 апреля по 14 мая в Актобе произошло 28 случаев превышения уровня сероводорода, оно достигало 25 ПДК. Выбросы эти залповые. Если ветра нет, запах зависает, и ощущается долго. Так было 5 мая. Ветер был северо-западный, скорость всего 0,5 км в час», - говорит руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов. – Источников сероводорода в городе несколько. Первый – КОС «Акбулака», куда поступают хозяйственно-бытовые стоки со всего города, в их числе отходы промышленных предприятий, которых более 100. На предприятиях свои стоки должны предварительно очищать, но на многих нет локальных очистных систем. Проверять, есть ли они, должен «Акбулак». В отдельных точках их специалисты отбирают пробы, и, если там превышение вредных веществ, пишут предписания по устранению. Не исполняют - могут запретить сброс. Без очистки по закону в городскую сеть сбрасывать отходы нельзя. Из-за того, что их не очищают, масса на КОС поступает уже с содержанием сероводорода. Этот газ образуется в органической среде без доступа кислорода».

КОС в Актобе построили в 1981 году. За это время в городе появились десятки новых предприятий, выросла численность населения, сооружение устарело. В прошлом году разработали ТЭО на модернизацию и увеличение мощности сооружения, сейчас оно проходит госэкспертизу, дальше будут разрабатывать проект. Но это не решит всех проблем, считают в департаменте экологии.

«Надо работать с предприятиями. На 69 из них превышение вредных веществ. Наши специалисты проводили внеплановую проверку. Только 3 имели локальную очистную установку. 47 заставили поставить»,- говорит Жаксыгали Иманкулов.

В департаменте экологии виновниками выбросов называют еще 2 спирзавода – «БН» и «Максимус». Первый находится в промзоне, второй на 41-м разъезде.

Что делается, чтобы выбросы сократить, какие меры принимает «Акбулак», и будет ли воздух в Актобе чище, читайте в следующем номере «Диапазона».