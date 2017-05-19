Звуки взрыва и вибрация напугали жителей Актау

Вчера вечером звук взрыва, происхождение которого пока неизвестно, напугал жителей большей части Актау, а также прилегающих к черте города поселков. По словам жителей 1 и 4 микрорайонов, звук исходил, словно от взорвавшейся цистерны с остатками нефти, передает «Тумба».

Так, жители 1 и 4 микрорайонов областного центра сообщают, что в районе 20 часов 30 минут 18 мая в их домах сильно трясло стекла домов, некоторые граждане отмечают, что сработали автомобильные сигнализации.

«Это был такой звук, как будто цистерна от нефти взорвалась, может быть, чистили от нефти, и газом рвануло», - говорят жители.

«Звук похож на то, словно на полигоне залпом стреляли, все трясло как от землетрясения, стекла ходили ходуном», - добавляют другие жильцы 4 района.

Один из жителей, старожил Актау говорит, что гул был хоть и мощный, но низкий, техногенный, скорее всего, отмечает он. Мужчина добавляет, что в районе поселка Умирзак имеется нефтебаза, поэтому не исключено, что взрыв был там.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области пока не смогли пояснить происхождение звука взрыва, отметив, что никакой информации на данный момент о взрыве где-либо в области не поступало, но ситуацию проясняют специалисты ведомства.

Между тем, жители 4 микрорайона сделали фото сразу после предполагаемого взрыва. Спустя буквально 5 секунд они зафиксировали легкий дымок в районе поселка Умирзака, который рассеялся за считанные секунды.