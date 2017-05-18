В Жезказгане наказали оскорблявшего подчиненных чиновника

Сотрудники управления юстиции города Жезказган обвиняют своего руководителя Жангелды Байдильдина в неоднократных фактах нарушения норм служебной этики, а именно в многократных унижениях и оскорблениях, передает ekaraganda.kz.

Сотрудниками департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции было проведено служебное расследование в отношении упомянутого чиновника.

Подчиненные в коллективной жалобе утверждают, что Байдильдин вел себя по-хамски, употреблял в своей речи междометие «эй», вне зависимости от возраста обращался ко всем нижестоящим по должности на «ты».

Руководитель управления юстицмм своей вины не признал. Вместо этого он занял оборонительную позицию и сам обвинил подчиненных в некорректном поведении.

«После моего поступления на работу через месяц была проверка с областного департамента. Были выявлены значительные нарушения. Я ничего не стал менять, все как было, так и осталось. С нового года по этим нарушениям начал распределять работу каждому по обязанностям», - пояснил он.

По словам Жангелды Байдильдина, в его подчинении оказались люди пенсионного возраста, недобросовестно выполнявшие свои рабочие обязанности.



«Со стороны департамента было принято решение строго предупредить допустивших нарушения сотрудников. Мне было тяжело с этим коллективом. Люди мне открыто заявляли: «Ты мне ничего не сделаешь! Я уже на пенсии», - сообщил Жангелды Байдильдин.

Слово также было предоставлено заместителю руководителя названного управления Сауле Жандильдиновой. Она пояснила, что в коллективе работает только один пенсионер, все претензии начальника к подчиненным являются необоснованными.

По итогам рассмотрения дисциплинарного дела члены совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Карагандинской области приняли решение о вынесении чиновнику неполного служебного соответствия.