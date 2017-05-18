Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Отец и мачеха сбросились с вышки

Стало известно, что они избивали и мучили 7-летнюю девочку. Еле живой ребёнок попал в больницу. Родители забрались на вышку в Курайлы и сидели на высоте 70 м несколько часов. Как пытались спасти самоубийц, и почему это произошло.

Как тратят 124 миллиона, собранные для жертв паводка

Деньги для актюбинцев жертвовали казахстанцы.

Почему люди завидуют?

Актюбинцы рассуждают о причинах злости, зависти и о доброте.

Наш мусор будут продавать

Мусор начали сортировать, прессовать и отправлять на переработку.

ДВД предупреждает: в Актобе строят финансовые пирамиды

Полиция сообщает: деньги желающих обогатиться на процентах могут исчезнуть.

Самую красивую женскую фигуру увидели актюбинцы

13 мая в Актобе прошёл чемпионат Казахстана и Средней Азии по бодибилдингу и фитнесу. Абсолютной чемпионкой стала красавица Елена Хасанова из Алматы.