Шымбулак стал самым популярным и дорогим курортом в СНГ

ГЛК "Шымбулак" возглавил рейтинг курортов СНГ для активного отдыха летом, передает Today.kz. Рейтинг составлен, аналитическим агентством "ТурСтат" на основе анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.

В топовой пятерке предпочтений российских туристов, помимо "Шымбулака", горные курорты "Шахдаг" (Азербайджан), "Цахкадзор" (Армения), "Чимган" (Узбекистан) и "Каракол" (Кыргызстан).

Активный отдых в горах включает походы, джиппинг, маунтинбайки, квадроциклы, конные прогулки, СПА и фитнес.

"Отдых в горах туристы планируют в среднем на семь дней. Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, - в "Караколе" и "Чимгане" (менее 70 долларов в сутки), а самый дорогой отдых - на "Шымбулаке" (более 100 долларов сутки). В "Шахдаге" - 90 долларов, а в "Цахкадзоре" - 80 долларов в сутки", - сообщают данные аналитического агентства.