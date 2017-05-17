Все подробности суицида отца и мачехи девочки, которую жестоко избивали (ЭКСКЛЮЗИВ)

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Все подробности суицида отца и мачехи девочки, которую жестоко избивали (ЭКСКЛЮЗИВ)

Мужчина и женщина забрались на ретрансляционную вышку и грозились спрыгнуть перед собравшимися жителями и полицейскими. К сожалению, молодые люди сбросились и разбились. //Фото Владимира Зобенко.

15 мая в пригороде Актобе, в Курайлы, молодая пара насмерть сбросилась с вышки. Что подтолкнуло молодых людей на отчаянный шаг и как их уговаривали жить, в видеосюжете "Диапазона".

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