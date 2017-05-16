С 25 мая будут принимать документы на жильё от КИК

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С 25 мая будут принимать документы на жильё от КИК

В секторе учета жилищного фонда Актобе сообщили о дополнительном приеме заявлений на жилье от КИК, передает "Диапазон"

Документы будут принимать с 25 по 31 мая в электронном формате на "портале электронного правительства". Принять участие в программе по линии Казахстанской Ипотечной Компании смогут только очередники Местного исполнительного органа, состоящие по категориям:

  • многодетные семьи;
  • неполные семьи;
  • инвалиды 1 и 2 групп;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
  • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • оралманы;
  • работники бюджетной сферы.

Жилье по данному направлению реализуются:

  • В мкр. Батыс-2 - 62 однокомнатные квартиры, площадью 42,9 до 52,4 кв.м.;
  • В 11 мкр. (ж.к.Арай) - 33 однокомнатные квартиры, площадью от 47,70 до 53,20 кв.м.;
  • По ул.А.Молдагулова 56 (жк. Золотой квартал) - 70 двухкомнатных квартир, площадью от 59,8 до 84 кв.м.

При подаче заявления необходимо указывать, на сколько комнат и на какую площадь претендует участник. Очередь формируется по разным площадям соответственно. Все участники должны подтвердить платежеспособность по выбранной площади.

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