С 25 мая будут принимать документы на жильё от КИК

В секторе учета жилищного фонда Актобе сообщили о дополнительном приеме заявлений на жилье от КИК, передает "Диапазон"

Документы будут принимать с 25 по 31 мая в электронном формате на "портале электронного правительства". Принять участие в программе по линии Казахстанской Ипотечной Компании смогут только очередники Местного исполнительного органа, состоящие по категориям:

многодетные семьи;

неполные семьи;

инвалиды 1 и 2 групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

оралманы;

работники бюджетной сферы.

Жилье по данному направлению реализуются:

В мкр. Батыс-2 - 62 однокомнатные квартиры, площадью 42,9 до 52,4 кв.м.;

В 11 мкр. (ж.к.Арай) - 33 однокомнатные квартиры, площадью от 47,70 до 53,20 кв.м.;

По ул.А.Молдагулова 56 (жк. Золотой квартал) - 70 двухкомнатных квартир, площадью от 59,8 до 84 кв.м.

При подаче заявления необходимо указывать, на сколько комнат и на какую площадь претендует участник. Очередь формируется по разным площадям соответственно. Все участники должны подтвердить платежеспособность по выбранной площади.