Молодая пара разбилась насмерть, упав с вышки в пригороде Актобе

15 мая. Пригород Актобе. Экстренные службы скопились возле военной вышки, на которую забрались двое жителей Курайли. //Фото Владимира Зобенко.

В поселке Курайли мужчина и женщина, предположительно, сбросились с вышки, передает «Диапазон».

15 мая в поселке Курайли мужчина и женщина, забравшись на высотное сооружение, грозились спрыгнуть с нее. Жители вызвали полицию. Оперативно прибывшие полицейские уговаривали их отказаться от суицида. Вскоре в окрестностях вышки собрались сотрудники ДЧС, Скорой помощи и других экстренных служб. По словам сельчан, переговоры были долгими, отказаться от самоубийства молодую пару призывали полицейские, психологи, родные и близкие люди. Через продолжительное время мужчина и женщина сорвались с вышки.

Как стало известно «Диапазону», с прошлого года мужчина и женщина стали жить вместе. У супруга была 7-летняя дочь. По словам соседей, с тех пор, как в их доме появилась сожительница, девочку часто избивали, морили голодом, заставляли стоять в углу. С конца прошлой недели соседи перестали видеть девочку, она не выходила на улицу, не ходила в школу. Встревоженные соседи вызвали полицию. Супружеская пара ответила участковому, что ребенок у родственников. Однако позже отец девочки признался, что она находится дома, и ее держат взаперти. Зайдя в дом, участковый увидел, что девочка сильно избита. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

В отношении отца и мачехи девочки завели дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".С них брали подписку о невыезде.

Также сообщается, что погибшая мачеха девочки была беременна.

В ДВД обещали дать официальный комментарий немного позднее.