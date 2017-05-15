​В Актобе почтили память погибших полицейских

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​В Актобе почтили память погибших полицейских

С 1992 по 2012 года во время исполнения служебного долга погибло 9 сотрудников полиции. Сообщили "Диапазону" в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

В Актобе прошел традиционный турнир памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел.

Открывая мероприятие 1-й заместитель начальника департамента внутренних дел Актюбинской области Арыстангани Заппаров поприветствовал команды, пожелал им удачи и отметил, насколько важно помнить обо всех работниках полиции, героически погибших ради защиты мирных граждан.

Всего в соревнованиях приняли участие двадцать четыре команды.

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