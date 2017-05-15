​В Украине нашли останки солдата из Актобе

В Харьковской области поисковики нашли останки бойца Великой Отечественной войны. В его одежде был «смертный» медальон - записка с данными солдата, сообщил «Диапазону» Асылбек Толешов, представитель Казахского землячества в Москве.

Бойцом оказался уроженец Актюбинска Галиев Якуб Сафеевич 1916 года рождения. Призывался он из Свердловской области Гаринским РВК.

Поисковики ищут родственников младшего сержанта. Предположительно, боец был членом штурмового отряда. Задачей подразделения было выбить немцев с занятого им плацдарма на берегу реки. В мае 1943 года на лугу, где выкопали останки, шли тяжелые бои. Галиев Якуб в тех боях погиб. Ему было 27 лет.

Поисковики передали данные о найденном солдате в поселок Гари Свердловской области, чтобы найти его родных. В Актюбинске у Якуба оставалась мама - Валиева Вакфи (возможно Васфира) Петровна, проживавшая по улице Нариманова, 19.

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