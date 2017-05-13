Водитель «Гелендвагена» попросил прощения у пострадавших в ДТП

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Водитель «Гелендвагена» попросил прощения у пострадавших в ДТП

Фото today.kz

Страшная авария произошла утром 11 мая. Внедорожник "Гелендваген" столкнулся с автобусом. В ДТП пострадали 23 человека. Водитель дорогого внедорожника, который накануне врезался в автобус в Алматы, попросил прощения у пострадавших в аварии. Им оказался сотрудник районной прокуратуры. В ДТП серьёзно пострадал и его двухлетний сын. Cостояние ребёнка улучшилось, его перевели в палату, передает ТВ «Астана»

За двухлетним ребенком, который находился во внедорожнике, регулярно наблюдают медики. Другие пострадавшие начали приходить в себя и вспоминать обстоятельства аварии. Один из них Кайрат Айнакулов говорит, что сел в автобус впервые за последние 40 лет, все время мужчина ездил на такси. Он и другие участники аварии говорят, что водитель автобуса двигался с большой скоростью.

"Не доезжая до Софьи один удар, потом второй дар, второй самый жесткий удар был. Мы все послетали с сидений и куча мала была там, все друг на друга упали. Прохожие начали выбивать стекла, открывать двери, водитель был не в сознании", - рассказал пострадавший Кайрат Айнакулов.

В больнице пострадавшие проведут еще не один день. У многих пассажиров автобуса переломы и сильные ушибы, некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.

"Из 7 больных двоим была сделана операция. Один больной после травмы живота, разрыв селезенки, больной уже находится в отделении, состояние стабильное, - рассказал заместитель главного врача по хирургии ГКП №7 г. Алматы Камбар Байжигитов.

Компенсировать лечение пострадавшим готов и предполагаемый виновник аварии - водитель внедорожника Бекзат Бошен. По его словам, приближающийся автобус он не заметил и совершал поворот, соблюдая все правила дорожного движения.

"Автобуса не было на тот момент, когда я поворачивал. Я знаю, что с правой стороны проехала легковая машина, я его увидел, я его пропустил, потом повернул на право. Я аккуратно повернул на право, посмотрел, никого нет, но в этот момент уже был удар. Простите меня. Я действительно не хотел, не видел этот автобус, и тем более с правой стороны у меня сидел сын, сыном я никогда не рисковал бы," - говорит водитель внедорожника Бекзат Бошен.

По словам водителя внедорожника, его уже привлекли к административной ответственности и наложили штраф. Пострадавшие в аварии могут рассчитывать на компенсацию страховой компании. Об этом сообщил директор автопарка. Сумма, по его словам, будет известна после окончания расследования.

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