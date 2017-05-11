​16 актюбинцев осудили за лжетерроризм

Такие данные озвучили за последние 4 года в пресс-службе областного ДВД. Из 16 "телефонных террористов", 4 женщины и 2 подростка.
Актюбинские полицейские предупреждают об уголовной ответственности за "лжетерроризм". Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма относится к категории тяжких преступлений. Сегодня за это можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.
Ужесточение ответственности за лжетерроризм обусловлено социальными последствиями, в результате которых дестабилизируется обстановка в обществе, тратятся время, силы и средства на выезд полицейских по ложному вызову, создается паника среди населения, страх. Нарушается установленный порядок управления, нормальная деятельность учреждений, предприятий и организаций.
Так, за последние годы удалось добиться снижения преступлений данной категории (2013 г. –7, 2014г. – 3, 2015г. – 4, 2016 – 4, 2017 -1).
На сегодня "телефонный терроризм" все еще остается одним из наиболее распространенных преступлений, наносящих существенный вред общественной безопасности.
В каждом конкретном случае для проверки информации о якобы заложенном взрывном устройстве привлекается большое количество сил и средств правоохранительных и специальных органов, медицинских учреждений. На объектах, где осуществляется отработка сигнала, приостанавливается деятельность или учебный процесс, организуется эвакуация людей. Практически во всех случаях информация не подтверждается.
Наиболее частыми «объектами посягательств» остаются общественные места скопления людей (торговые дома, рынки, магазины), административные здания государственных органов и учреждения образования а также вокзалы, аэропорты.
Средняя сумма затрат одного выезда составляет более 200 тыс. тенге, а при поступлении информации в отношении крупных объектов аэропорты, вокзалы ущерб возрастает.
Напомним, в этом году 23 марта 2 несовершеннолетних подростка сообщили о бомбе в Мега Актобе. Сейчас на них возбуждено уголовное дело за лжетерроризм.
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