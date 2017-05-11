​16 актюбинцев осудили за лжетерроризм

Такие данные озвучили за последние 4 года в пресс-службе областного ДВД. Из 16 "телефонных террористов", 4 женщины и 2 подростка.

Актюбинские полицейские предупреждают об уголовной ответственности за "лжетерроризм". Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма относится к категории тяжких преступлений. Сегодня за это можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.

Ужесточение ответственности за лжетерроризм обусловлено социальными последствиями, в результате которых дестабилизируется обстановка в обществе, тратятся время, силы и средства на выезд полицейских по ложному вызову, создается паника среди населения, страх. Нарушается установленный порядок управления, нормальная деятельность учреждений, предприятий и организаций.

Так, за последние годы удалось добиться снижения преступлений данной категории (2013 г. –7, 2014г. – 3, 2015г. – 4, 2016 – 4, 2017 -1).

На сегодня "телефонный терроризм" все еще остается одним из наиболее распространенных преступлений, наносящих существенный вред общественной безопасности.

В каждом конкретном случае для проверки информации о якобы заложенном взрывном устройстве привлекается большое количество сил и средств правоохранительных и специальных органов, медицинских учреждений. На объектах, где осуществляется отработка сигнала, приостанавливает­ся деятельность или учебный процесс, организуется эва­куация людей. Практически во всех случаях информация не подтверждается.

Наиболее частыми «объектами посягательств» остаются общественные места скопления людей (торговые дома, рынки, магазины), административные здания государственных органов и учреждения образования а также вокзалы, аэропорты.

Средняя сумма затрат одного выезда составляет более 200 тыс. тенге, а при поступлении информации в отношении крупных объектов аэропорты, вокзалы ущерб возрастает.

Напомним, в этом году 23 марта 2 несовершеннолетних подростка сообщили о бомбе в Мега Актобе. Сейчас на них возбуждено уголовное дело за лжетерроризм.