В Казахстане создадут институт сопровождения семьи

С 1 января 2018 года во всех регионах Казахстана будет внедрена адресная социальная помощь нового формата: безусловная и обусловленная денежная помощь.

В рамках проекта "Өрлеу" в Казахстане вводится институт сопровождения семьи, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает МИА "Казинформ".

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокие матери с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь предлагает возможность дополнительной помощи для трудоспособных членов семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации путем заключения социального контракта. Что в будущем обеспечит стабильность заработка через трудоустройство, обучение новой специальности с последующим трудоустройством.

В период участия в проекте участнику предлагается дополнительная персональная денежная помощь. Социальный контракт предполагает взаимные обязательства сторон. Уполномоченный орган разрабатывает индивидуальный план выхода конкретной семьи из трудной жизненной ситуации, осуществляет мониторинг уровня жизни получателей социальной помощи.

Таким образом, в Казахстане вводится институт сопровождения семьи, поскольку предметом контракта является комплекс мероприятий, осуществляемый уполномоченным органом и семьей. За первый квартал 2017 года в проекте "Өрлеу" приняли участие 48,3 тысяч человек, или 8,2 тысячи семей. За этот период они получили денежную помощь на сумму 1,7 млрд тенге из средств республиканского и местных бюджетов. 87% трудоспособных членов семей - участников проекта трудоустроены на постоянные рабочие места.