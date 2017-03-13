​Не надо, как в прошлом году класть асфальт в снег - аким Актобе Ильяс Испанов дорожникам

На фото: Декабрь 2016 года, улица Шевченко. Рабочие клали асфальт прямо на снег. Жители это сфотографировали и выложили в Интернет.

В горакимате собрали руководителей госучреждений, управляющих компаний и председателей КСК, сообщили, что Актобе начинаются массовые субботники.

Уборка, чистка, озеленение продлятся 3 месяца. С весны в городе приступят и к ремонту дорог. Об этом отчитывался на встрече руководитель городского отдела автодорог Руслан Торегали.

Испанов напомнил, что горожане остались недовольны ремонтом дорог в прошлом году. Фото дорожников, кладущих асфальт прямо в снег, разошлось в соцсети, и активно обсуждалось пользователями.

«Зимой вывозом снега в городе занимались 14 подрядных организаций, более 260 единиц техники, - сообщил в начале встречи замакима Актобе Нагымжан Алдияров. - Теперь надо очистить в городе и округах дворы, парки, скверы, вывезти мусор на полигон. Уборка будет проводиться собственными силами, силами предприятий и учебных заведений. Надо отремонтировать и покрасить ограждения, скамейки, урны, восстановить разрушенные тротуарные плитки, очистить ливневки. Основной упор будет делаться на КСК. С зимы остались во дворах наледь и снег. Управляющие компании будут вам помогать. Каждой управляющей компании выделены по 1-2 КамАЗа от подрядных организаций. Все свои компании КСК знают, звоните по тел. 57-17-82, будете там узнавать».

Аким Актобе Испанов предложил активнее вовлекать на субботники жителей, субъекты бизнеса.

«Улица Санкибая от кольца 12 мкр до Пожарского требует реальной работы. Расширить надо эту улицу до Молдагуловой, а оттуда до Пожарского с двух сторон сделать лотки. Везде, где большой поток машин, надо обустроить ливневые лотки. Мы избавимся от воды, и дороги будут служить дольше», - сказал аким, и поднял руководителя горотдела автодорог Руслана Торегали.

«Ремонт дорог надо начать пораньше, чтобы наш Торегали, как в прошлом году, не ложил асфальт в снег», - сказал Испанов.

Торегали сообщил, что провели конкурсы. 6 на строительство автодорог, еще 14 на капремонт. По 6 лотам провели конкурс на текущий ямочный ремонт.

«Ямочный ремонт надо делать качественно. В прошлом году были нарекания от жителей. Надо, чтобы люди могли из дома выйти, и дойти до школы, садика, поэтому нужны пешеходные дорожки. В наших планах 80 км тротуаров сделать. Отделу архитектуры по микрорайонам надо проводить работу - 11,12 микрорайон, старый город. Дороги, лотки, тротуар, это главное».