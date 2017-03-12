Пенсионер из Петропавловска своими руками собрал мини-бульдозер

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Пенсионер из Петропавловска своими руками собрал мини-бульдозер

Причем никаких особых затрат у Дмитрия Клишина не было: все детали и каркас техники – из подручных материалов, передает "Хабар 24"

Теперь, когда Клишины чистят снег, слышно и на соседних улицах. Мини-бульдозер пенсионер собрал за несколько месяцев, вручную. В ход пошло всё, что было в гараже.

"Вот это, это всё, вот, холодильники. Вырезал холодильники, да лепил. Стекла поехал на разбор, купил, стекла поставил сюда. Разрезал трубу, сделал нож ей. Много выдумывать-то не надо. В голове оно всё держится. Иной раз ночь не поспишь, думаешь, чего придумать, приделать", - рассказал пенсионер Дмитрий Клишин.

За рулем 76-летний пенсионер чувствует себя как рыба в воде. 30 лет отработал водителем в колонии. Говорит, без техники жить не может. Поэтому для сборки бульдозера никаких схем и чертежей пенсионеру не понадобилось, собирал «на глаз». Так же как несколько лет назад трактор и раритетный «ГАЗ-69» 1956 года выпуска.

"Поменял его на «Жигуленка», кучу железа привез во двор. Сперва даже не знал, с чего начинать. Но потом потихоньку-потихоньку и собрал. Усовершенствовал ее. Был под тентом, я его под железо сделал. Мосты переделал, родные слабенькие были. Везде ездил на нем: и в Омск, и в Тюмень ездил на нем, и в Щучинск. Я вон на «Гольфике» боюсь ездить, а на этом я как дома", - рассказал пенсионер Дмитрий Клишин

У пенсионера есть еще одна мечта – хочет установить на бульдозер более мощный двигатель. Этот «ульяновский» снять и поставить мотор от москвича.

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