В Актобе проходят антитеррористические учения

Сегодня, 10 марта в Актобе проводят антитеррористические учения, сообщает "Диапазон".

Как сообщили Актюбинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, в городе проводятся антитеррористические учения, с целью повышения готовности госорганов к реагированию на угрозы террористического характера.

Актюбинцев призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.