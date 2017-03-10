В Актобе проходят антитеррористические учения

Сегодня, 10 марта в Актобе проводят антитеррористические учения, сообщает "Диапазон".
Как сообщили Актюбинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, в городе проводятся антитеррористические учения, с целью повышения готовности госорганов к реагированию на угрозы террористического характера.
Актюбинцев призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.
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