Казахстанцев будут оповещать о готовности документов в ЦОНе через смс

Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила услугу SMS-уведомления о результатах оказания государственных услуг на мобильный телефон, передает ИА «NewTimes.kz»со ссылкой на пресс-службу компании.

Председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на своей странице в Фейсбук сообщил о запуске в тестовом режиме новой услуги - SMS-уведомление о результатах оказания государственных услуг на мобильный телефон. Эту услугу правительство для граждан разработало совместно с АО «Национальные информационные технологии».

«Теперь вам не грозит лишний раз идти в ЦОН, случайно перепутав даты – SMS будет вам надежным напоминанием, а если вдруг ваши документы будут готовы раньше - тоже приятный бонус. Кстати, эта услуга бесплатная. Думаю, это облегчит жизнь тех, кто приходит в «Правительство для граждан» за услугами», - пишет Оспанов.

Также через SMS можно оценить качество оказания услуги.