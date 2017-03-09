Сколько казахстанцы будут отдыхать на Наурыз

Дни отдыха на праздник были перенесены.

В связи с тем, что еще в январе премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха, многие казахстанцы задаются вопросом, как мы все-таки будем отдыхать в этом году на Наурыз. Согласно календарю отдыхать казахстанцы будут 5 дней (вместе с воскресеньем - 19 марта), сообщает Zakon.kz.

Итак,18 марта - суббота в этом году будет рабочей (согласно постановлению), далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - выходные. 24 марта - пятница - рабочий день и потом снова 2 выходных.

Напомним, что перенос дней отдыха допускается в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени

Отметим, что согласно постановлению День столицы казахстанцы будут отмечать 6 июля (четверг) и 7 июля (пятница) и затем еще два выходных 8 и 9 июля (суббота и воскресенье соответственно).

В целом же, трудящиеся отдохнут в марте 12 дней: 4, 5, 8, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25 и 26 марта, а в июле - 11 дней: 2, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля.