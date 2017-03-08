"Актобе" начал чемионат-2017 с поражения в Алматы

В стартовом матче казахстанской премьер-лиги-2017 "Актобе" на выезде проиграл "Кайрату" 0:1.

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги для "Актобе" начался с выездной игры в Алматы. К слову, и следующий матч красно-белые также проведут на поле соперника. На игру с "Кайратом" "Актобе" вышел на поле с пятью легионерами - Жуниньо, Воловик, Папа, а также форварды Кассиано и Иури Мамуте. Место в воротах занял ветеран Андрей Сидельников. В запасе у актюбинской команды остались: вратарь Отарбаев, полевые игроки - Ермаченко, Саулет, Абдукаримов, Айтбаев, Зенькович, Розыбакиев, Какимов.

В первом тайме территориальное преимущество было, как и ожидалось, у хозяев поля. Алматинцы прорывались к воротам гостевой команды, в основном с флангов. Останавливать быстрые атаки желто-черных удавалось не защитникам "Актобе", а его вратарю. Сначала Андрей Сидельников вытащил плотный удар кайратовца Бакаева. Затем на 10-й минуте форвард "Кайрата" Жерар Гоу нанес довольно опасный удар, но Сидельников вновь отразил мяч. На 23-й минуте Исаэль исполнил опасный штрафной удар, мяч разминулся рядом со стойкой ворот "Актобе". Актюбинцам созидательная игра не удавалась, полностью проигрывали центр поля, приходилось играть грубо, за что судья наказывал горчичниками.

Перед самым уходом в раздевалку "Кайрат" едва не открыл счет. После мощного удара Исаэля с убойной позиции Сидельников совершил сумасшедший сейв и спас красно-белых от верного гола.

После перерыва давление на ворота гостей продолжилось. И на 65-й минуте после подачи с угла поля главный бомбардир желто-черных Жерар Гоу выиграл воздушную дуэль у актюбинского защитника и головой пробил в правый от вратаря угол - 1:0. создать опасные моменты у ФК "Актобе" после пропущенного мяча не получалось. Но полумомент для гола возник у Шурыгина. Воспитанник актюбинского футбола зарядил выше ворот после паса от Кассиано, это атака появилась благодаря неплохой комбинации. Но в целом между игроками "Актобе" чувствовалось отсутствие сыгранности. Замены тренера "Актобе" не сыграли, вышедшие на поле Какимов и нападающий Зенькович увести красно-белых от поражения не смогли. В концовке матча алматинцы начали тянуть время, а актюбинцы устроить финальный штурм не сумели. В итоге 1:0 - победа "Кайрата".

В послематчевом комментарий главный тренер "Актобе" Игорь Рахаев отметил, что установку на матч команда не выполнила.

- Установка была выиграть, мы проиграли. Значит, не выполнили. Весенний матч он всегда тяжелый. У команды-соперника было преимущество: они уже сыграли один матч официальный, более-менее ритм почувствовали, а мы только начали. Думаю, нам в этом плане чего-то не хватило, - сказал украинский специалист.

По первому матчу сложно делать выводы, однако сложилось мнение, что некоторые легионеры "Актобе" (Воловик, Мамуте), а также пришедшие зимой казахстанские игроки (Даутов, Аслан, Шурыгин) пока не сыгрались между собой. Хорошее впечатление о своей игре оставил голкипер Сидельников, несмотря на свой почтенный для футбола возраст. В следующем туре "Актобе" сыграет в Костанае с "Тоболом" 12 марта.

8 марта. Алматы. "Кайрат" - "Актобе" - 1:0 (0:0)

Гол: Жерар Гоу, 65

"Кайрат": Покатилов, Ахметов, Арзо, Маркович, Суюмбаев, Балтабаев, Бакаев, Исламхан, Исаэль, Аршавин, Жерар Гоу

"Актобе": Сидельников, Кассиано, Джуниор Барбоса Жуниньо, Воловик, Папа, Иури Соуза Мамуте, Аслан, Байтана, Даутов, Шестаков, Шурыгин