​Читатели «Диапазона» поздравили женщин с 8 марта

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​Читатели «Диапазона» поздравили женщин с 8 марта

За две недели в редакцию поступило большое количество поздравлений. Люди приносили и присылали свои поздравления со всей области, были поздравления и из других городов.

Читатели адресовали поздравления своим родным, близким и любимым женщинам. Каждое поздравление несло в себе тепло и заботу. Получено более сотни поздравлений, к большому сожалению, некоторые поздравления не попали на страницы газеты, так как были неверно заполнены. Несмотря на все это мы старались охватить все поздравления и поздравить каждую женщину.

Редакция газеты «Диапазон» поздравляет всех женщин с Международным женским днем. Поздравления выйдут 8 марта в свежем выпуске газеты «Диапазон». На страницах газеты Вы сможете увидеть 111 поздравлений женщин всех возрастов.

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