​Уникальные подробности из жизни Владислава Челаха в тюрьме

Чем занимаются на зоне приговоренные к пожизненному лишению свободы Владислав Челах, Рустам Ибрагимов и алматинский стрелок Кулекбаев, каковы условия содержания и как сложилась судьба членов их семей, газета «Караван» попыталась выяснить у родных и близких, а также адвокатов и бывших следователей.

Здесь один из самых строгих режимов отбывания наказания. В народе эта колония больше известна как «Черный беркут». Этакий аналог российских, где также сидят смертники, - «Черный дельфин», «Белый лебедь» и т. д. На территории этой зоны установлен соответствующий памятник. Говорят, до недавнего времени в лагере держали в клетке даже живой символ - настоящего беркута. Но, не выдержав тяжелых условий в неволе, птица вскоре простудилась и ушла в мир иной. Покоится ли она на особом кладбище, где тайно хоронят преступников, неизвестно. Впрочем, как ничего не известно и о жизни и смерти самих обитателей мрачной зоны.

В этом лагере отбывают наказание Владислав Челах, Рустам Ибрагимов и алматинский стрелок Кулекбаев. До недавнего времени в стенах этого заведения находился и известный людоед Сергей Копай.

Чем занимаются на зоне приговоренные к пожизненному лишению свободы (ПЛС), каковы условия содержания и как сложилась судьба членов их семей, мы попытались выяснить у родных и близких, а также адвокатов и бывших следователей.

Челах мечтает о возлюбленной

С матерью Владислава Челаха - Светланой Ващенко нам удалось встретиться еще задолго до ее отъезда на ПМЖ в Россию. Сейчас семья Челаха проживает в Калининграде, в Казахстане остался дедушка Влада.

По словам Светланы, даже своим близким и родным Влад не раскрывает тайну трагедии на заставе. Напомним, в конце мая 2012 года на пограничной заставе «Арканкерген» были обнаружены безжизненные тела 14 пограничников и егеря. По официальной версии, рядовой Челах расстрелял своих сослуживцев, а после поджег казарму и скрылся с места преступления. Беглеца обнаружили на чабанской зимовке примерно в 20 километрах от места резни. Суд признал его виновным и приговорил к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы.

«Я пыталась выпытать у него, что на самом деле произошло на «Арканкергене», но он молчит. По приговору суда он должен в качестве компенсации за моральный ущерб выплатить по пять миллионов тенге семьям погибших пограничников. Но Влад сказал, что никому ничего выплачивать не будет. Даже отказался работать за решеткой», - сетует Ващенко.

Письма от сына Светлана получала почти каждую неделю, однако ни в одном из них нет упоминания о том, что произошло на заставе.

«Вчитываюсь в каждое слово, в каждую букву, но даже и между строк нет ничего, за что я могла бы зацепиться. Возможно, он пишет письма под диктовку. Расспрашивает только про родственников. Просит меня, чтобы я не нервничала и не переживала за него. Говорит, что сумеет выдержать все выпавшие на его долю испытания, и уверен в скором освобождении», - говорит женщина.

По ее словам, первое время Владислав находился в одиночной камере, позже его перевели в камеру к другим заключенным. Как только перевели в «Черный беркут», он сразу написал письменный отказ от всех контактов со СМИ.

«Тут у меня все нормально, без изменений. Живой и здоровый. Только все уже надоело, ничем не хочу заниматься. Иной раз бывает, что сяду и в одну точку смотрю, как ненормальный. Новый год тоже не отмечал. Спал. В 10 часов лег и в 6 утра встал. Короче, не только у вас не было праздника», - цитирует письмо сына Светлана.

По ее словам, на зоне Влад увлекся йогой.

«Вот недавно себе новое занятие придумал. Решил заняться йогой, дыхательные упражнения там всякие, растяжка, медитация и все в таком роде. В общем, привожу свой организм и нервную систему в нормальное состояние. А то за то время, пока сижу, сильно подпортил свой организм и нервы, надо восстанавливать, пока молодой. Кстати, я тебе советую заняться йогой. Это не сложно и зато полезно. Попробуй», – советует он своей младшей сестре.

О том, какие условия содержания на зоне, Челах в своих письмах старается не говорить: «Стараюсь жить без нарушений. Лишь бы вас почаще видеть, чтобы свиданий было побольше».

За последние годы у Светланы Ващенко была только одна радость. КУИС увеличил количество свиданий с осужденным сыном в два раза.

«Свидания дают короткие. Раньше мы могли ездить к нему только раз в полгода, а теперь нам разрешили четыре свидания в год. На встречи пускают только двоих взрослых и детей. Мы ездим к нему по очереди. Многие родственники хотят увидеть Влада», – радуется мать.

До призыва в армию у Челаха была возлюбленная. Однако парня своего она так и не дождалась. По словам матери, вышла замуж за другого человека. Но Влад по-прежнему продолжает ее любить.

«…Ты говоришь, что я зациклился на Яне, нет, Сашуль, я не зациклился. Я действительно ее люблю. Когда полюбишь, сама поймешь, какое это прекрасное чувство, как оно возвышает и как разрывает все границы, как оно заставляет все забыть и думать только о ней. И совсем не важно, замужем она или нет. А ее дочурка также могла быть и моей. Ведь не бывает чужих детей!» – пишет своей младшей сестре Влад.

Как и любая мать, Светлана надеется, что сына оправдают и выпустят из мест, откуда никогда не возвращаются обратно. «Может, скоро все наладится, я очень на это надеюсь», – не исключает Влад.

Прогулки в наручниках

Несмотря на то, что Челах и Рустам Ибрагимов (приговоренный к пожизненному за убийство известного политика Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников в феврале 2006 года) отбывают срок в одном и том же лагере для смертников, в реальности они никогда не встречались друг с другом. Даже на получасовых прогулках.

«Во время прогулки на Рустама надевают наручники и черную шапку с прорезями для глаз, чтобы даже боковым зрением (он) не смог увидеть происходящее вокруг. Разговаривать с другими зеками на прогулке строго запрещено», – рассказывает близкий родственник осужденного.

По его словам, условия содержания в Житикаре по сравнению с аркалыкской тюрьмой, где первые годы отбывал срок Ибрагимов, намного лучше.

«В Аркалыке (в единственной в стране «крытой» тюрьме строгого режима) Рустам сидел в одиночной камере. В первое время сотрудники колонии подсыпали ему хлорку в камеру, издевались. После перевода в Житикару его поместили в камеру с другим зеком, осужденным за убийство целой семьи и маленьких детей», – говорит родственник.

С осужденным разрешены только краткосрочные свидания.

«Если раньше мы могли ездить на свидания раз в полгода, то теперь нам можно встречаться через каждые три месяца. Разговариваем с Рустамом только в присутствии нескольких вооруженных конвоиров. Долгосрочных свиданий нет. Хотя говорят, что это возможно после того, как оборудуют специальное помещение», – продолжает наш собеседник и добавляет, что недавно Ибрагимов перенес хирургическую операцию. – У него была межпозвоночная грыжа. Специальным конвоем он был доставлен в больницу. Даже операцию врачи делали в присутствии охранников. Два месяца тому назад встречался с ним, вроде в порядке, не жалуется. Как можем, стараемся поддержать его. Хотя нам разрешают передавать только определенные продукты. Если не хватает чего, закидываем на его специальный лицевой счет деньги, на которые он может что-нибудь купить себе в тюремном магазине».

В данный момент семья Ибрагимовых проживает в Канаде, откуда приезжает на свидания каждые три месяца. С супругой Рустам находится в разводе.

«После приговора суда она отдалилась от нашей семьи, оборвала всяческие контакты. Даже своим детям запрещает общаться с бабушкой и дедушкой», – делится собеседник.

Смерть людоеда

До недавнего времени в «Черном беркуте» отбывал свой срок и известный каннибал Сергей Копай, который убивал, а потом съедал алматинских проституток. На суде он смаковал подробности своих похождений с подельниками Евгением Турочкиным и Михаилом Вершининым: сделали из мяса фарш, слепили пельмени и котлеты... В деле каннибалов семь эпизодов с убийством женщин. Личности трех не установлены. Алматинский городской суд приговорил «копаевцев» к исключительной мере наказания.

«Их отправили в печально известную житикаринскую колонию. Копая поместили в камеру с другими заключенными. Говорят, что зеки сами хотели его убить, но умер он от тяжелой продолжительной болезни. Хилый был на вид, весь пропитанный спиртом», – рассказывает бывший следователь Владислав Бекшаев. – Его подельники в настоящее время отбывают бессрочное наказание в пенитенциарном учреждении, обитателям которого уготован только один исход – «вынос вперед ногами» и тайное захоронение. На их могилах будет только табличка с аббревиатурой ПЛС и порядковый номер».

По словам Бекшаева, супруга людоеда вскоре после приговора также покинула страну и уехала на ПМЖ в Россию, оставив своего сына на попечение подруги. Поговаривают, что у него сложилась незавидная судьба. Как и отец, он страдает алкоголизмом.