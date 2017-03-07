Назарбаев поздравил женщин Казахстана

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Назарбаев поздравил женщин Казахстана

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанских женщин с Международным праздником 8 марта, передает ИА «NewTimes.kz».

«От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем - 8 марта. Уже 7 лет мы превратили в традицию этот весенний день перед праздником проводить встречу «Көктем шуағы». В такой неформальной обстановке обсуждаем важные вопросы. Я пригласил всех вас, чтобы поздравить с этим весенним праздником - женским днем и в вашем лице всех казахстанских женщин и всю лучшую половину граждан нашей страны. Пожелать им крепкого здоровья, успехов, счастья, терпения, семейного благополучия», - сказал президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что среди участников встречи есть государственные служащие, военные, инженеры, ученые.

«Все вы добились значительных успехов в жизни, поэтому, когда подбирали кого пригласить - это непростая задача была. Наверное, многие хотели, ну и несправедливость, наверное, прошла. Может быть не всех учли, но с каждым годом будем продолжать учитывать. Все вы вносите неоценимый вклад в развитие страны», - добавил Назарбаев.

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