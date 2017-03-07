9 марта в Актобе включат сирены

С 9 по 10 марта на территории Актюбинской области и города будут проводиться республиканские командно-штабные учения «Көктем-2017», с запуском сирен.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в учениях участвуют местные исполнительные органы, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, областные, районные и городские службы гражданской защиты, аварийно-спасательные службы и население.

Учения проводятся с целью повышения уровня готовности и способности Государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка, проверки готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС весеннего периода.

Спасатели просят жителей города сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.