Казахстанец снимет боевик с голливудским актёром

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Казахстанец снимет боевик с голливудским актёром

Казахстанский музыкант, актёр и продюсер Тимур Турисбеков с помощью краудфандинга собирает деньги на фильм, который обещает сделать настоящим явлением в азиатской культуре, сообщает Sputnik.

Одну из ролей в фильме "Пули справедливости" сыграет голливудский актер Дэнни Трехо, знакомый зрителю по фильму "Мачете" и огромному количеству других боевиков. Жанр будущего фильма можно определить как "постапокалиптический трэш-боевик".

По сюжету фильма американские военные попытались создать сверхсолдата, скрестив человека и свинью. Эксперимент удался, но обернулся негативными последствиями. "Свинорылы" в конечном итоге забрались на вершину пищевой цепочки, отодвинув людей на второй план, и выращивают их на фермах для употребления в пищу.

Небольшое количество людей укрылось в убежищах и борется со свинолюдьми. Один из повстанцев Роб Джастис - его играет сам Турисбеков - должен найти свиноматку, благодаря которой "свинорылы" размножаются, и уничтожить её.

Сюжет фильма эксперты назвали бредом. Тем не менее ещё до своего выхода картина обрела массу поклонников. В частности, будущей картиной заинтересовались в России.

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