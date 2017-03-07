Казахстанец снимет боевик с голливудским актёром

Казахстанский музыкант, актёр и продюсер Тимур Турисбеков с помощью краудфандинга собирает деньги на фильм, который обещает сделать настоящим явлением в азиатской культуре, сообщает Sputnik.
Одну из ролей в фильме "Пули справедливости" сыграет голливудский актер Дэнни Трехо, знакомый зрителю по фильму "Мачете" и огромному количеству других боевиков. Жанр будущего фильма можно определить как "постапокалиптический трэш-боевик".
По сюжету фильма американские военные попытались создать сверхсолдата, скрестив человека и свинью. Эксперимент удался, но обернулся негативными последствиями. "Свинорылы" в конечном итоге забрались на вершину пищевой цепочки, отодвинув людей на второй план, и выращивают их на фермах для употребления в пищу.
Небольшое количество людей укрылось в убежищах и борется со свинолюдьми. Один из повстанцев Роб Джастис - его играет сам Турисбеков - должен найти свиноматку, благодаря которой "свинорылы" размножаются, и уничтожить её.
Сюжет фильма эксперты назвали бредом. Тем не менее ещё до своего выхода картина обрела массу поклонников. В частности, будущей картиной заинтересовались в России.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.