Из-за критики в Казнете я в подушку не плакала - депутат

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Из-за критики в Казнете я в подушку не плакала - депутат

Депутат мажилиса парламента Казахстана Бакытгуль Хаменова не обиделась на реакцию Казнета после ее выступления на совместном заседании, пишет Sputnik Казахстан.

Депутат мажилиса Бакытгуль Хаменова, которая ранее подняла вопрос о переименовании Астаны в честь президента Нурсултана Назарбаева, прокомментировала появление шутливого видео в Сети.

Хаменова, выступая в пятницу в ходе обсуждения поправок в Конституцию, подняла вопрос о присвоении имени Назарбаева международному аэропорту Астаны и другим объектам страны. Позже пользователи Сети опубликовали видео, на котором ее выступление сравнивается с выступлением диктора в Северной Корее.

"Я дважды избиралась депутатам маслихата, сейчас вот в мажилисе. Вы тоже созданы из плоти и крови. Конечно, мне было обидно и неприятно. Почему народ не понял меня? Я не говорю, что я "плакала в подушку" или обиделась. Из-за непонимания мне, конечно, было не по себе. Но, я думаю, время лечит", - сказала Хаменова.

Также в соцсетях были распространены мемы с изображением Хаменовой.

"Я люблю Елбасы. Я "открыла глаза" с президентом. Я поколение независимого Казахстана. Почему я не могу сказать такие слова президенту от чистого сердца? Подумайте, у каждого свое мнение и мы никому не может запретить думать иначе. Вы можете сказать, что президент создал нашу независимую страну? Вы как журналист можете сказать, что мы так счастливо живем благодаря Аллаху и мудрой политике нашего президента?" - добавила она.

Как ранее проинформировал депутат мажилиса Нурлан Абдиров, переименование столицы не рассматривалось в ходе обсуждения поправок в Конституцию, так как комиссия не получила такого письменного предложения.

Прежде отражение имени первого президента РК в названии столицы депутаты обсуждали в рамках принятия декларации 25-летия независимости РК. Предлагалось переименовать Астану в "Нурсултан" или "Назарбаев". Но президент позже отверг эту идею, поблагодарив народ и депутатов.

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