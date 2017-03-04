В Интернете появилось выступление Димаша Кудайбергенова на 7 этапе конкурса I Am Singer

Сегодня вечером в эфир хунаньского телевидения вышла запись седьмого этапа конкурса «Singer», на котором Димаш Кудайбергенов занял третье место, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
В белом казахском костюме Димаш исполнил казахскую песню «Дайдидау» в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского национального университета искусств, студентом которого он является.
Запись восьмого тура выйдет в эфир в субботний вечер 11 марта, но уже известно,что Димаш занял пятое место.
Напомним, «Дайдидау» стала первой песней Димаша в конкурсной программе «Singer» на казахском языке. Вне конкурса он исполнил «Ой Жайлау», «Дударай» и «Анаға сәлем».
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.