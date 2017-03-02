​В Павлодаре массовое празднование Наурыза назначено на 1 мая

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​В Павлодаре массовое празднование Наурыза назначено на 1 мая

22 марта на центральной площади будут установлены только три юрты.

В Павлодаре празднование Наурыз мейрамы начнется 22 марта и завершится 1 мая, передает Today.kz. 22 марта в городе состоятся народные гулянья, однако юрт установят меньше обычного. А уже 1 мая павлодарцы пышно отметят сразу два праздника - и Наурыз, и День единства народа Казахстана.

"22 марта - государственный праздник, никто его не оспаривает и не собирается отменять. Нужно учитывать, что в Павлодаре в марте всегда холодно, поэтому от установки множества юрт на центральной площади и в районах мы отказываемся. Устанавливать войлочное жилье при ветре очень сложно. По прогнозам синоптиков, 22 марта 2017 года ожидаются ветер и дождь со снегом", - прокомментировала решение руководитель отдела культуры и языков акимата города Самал Бегалинова.

22 марта на центральной площади Павлодара будет возведен этноаул из трех больших юрт. Жители и гости города смогут познакомиться с культурой, историей, традициями и бытом казахского народа. Здесь можно будет бесплатно попробовать традиционные угощения: наурыз-коже, курт, кумыс.

"По традиции день весеннего равноденствия отмечается 22 марта, а Наурыз можно праздновать в течение 40 дней. Сороковой день как раз приходится на 1 мая", - разъяснил заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Сейсембай Жетпысбаев.

На 1 мая запланировано более сотни мероприятий: айтыс, концерты, спортивные турниры и состязания, КВН. Также будут приготовлены Наурыз саркыт - продуктовые корзины с угощениями.

20 февраля аким Павлодарской области Булат Бакауов предложил перенести празднование Наурыза на апрель. Причиной тому послужили погодные условия - в марте в регионе еще морозно. Идею главы региона поддержали в Ассамблее народа Казахстана.

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taxsist2
правильное решение, в то воскресенье хоть и было тепло, была влажно, порывы ветра были большие и в одного еле установил свою небольшую палатку на льду Актюбинского вдх.задолбался бегать вокруг,все время смещалась.. т
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