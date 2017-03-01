Кто будет играть за "Актобе" в 2017 году (видео)

Представление игроков "Актобе". Знакомство с легионером из Аргентины Чако Торресом. //Фото Владимира Зобенко.

ФК "Актобе" представил акиму области обновленный состав команды. Глава региона пообещал, что клуб получит и моральную и материальную поддержку и подчеркнул, что речь идет о зарплате. Премиальные зависят от результатов команды.

Руководитель "Актобе" Максат Тюмалиев представил акиму области Бердыбеку Сапарбаеву новый состав "Актобе".

- Три нападающих не маловато? А если они травму получат? – встревожился аким области.

- У нас полузащитники атакуют по флангам, - пояснил гендиректор клуба Максат Тюмалиев.

Аким Актюбинской области сообщил журналистам, что перед ФК «Актобе» стоит задача занять место не ниже 6-го.

«Если команда покажет хороший результат, бюджет клуба увеличат. Самое главное, чтобы вовремя платили зарплату. Будете хорош играть, будут вам и премиальные, так да Максат? - сказал Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к гендиректору клуба.

Максат Тюмалиев Тот утвердительно кивнул, после чего подарил акиму клубную карту, дающие скидки при посещении некоторых заведении в Актобе.

Бердыбек Сапарбаев тут же поручил подчиненным приобрести такую карту.

Состав ФК "Актобе" на 2017 год (по состоянию на 1 марта):

Тренерский штаб «Актобе»:

Главный тренер – Игорь Рахаев, тренеры – Сергей Яковенко, Игорь Прохницкий, тренер по вратарям - Юрий Сивуха, тренер по физподготовке Андрей Кулешов.

Игроки ФК «Актобе»:

Вратари: Самат Отарбаев (1990 года рождения), Андрей Сидельников (1980), Игорь Трофимец (1996).

Защитники: Рафкат Аслан(1994), Багдат Каиров, Дамир Даутов (1990), Жуниньо (1990), Берик Айтбаев (1991), Саят Жумагали (1995), Папа Гуйе (1984), Александр Воловик(1985).

Полузащитники: Бауыржан Байтана (1992), Витор Жуниор (1986), Игорь Бойчук (1997), Чако Торрес (1985), Ардак Саулет (1997), Кирилл Шестаков (1985), Асланбек Какимов (1993), Рахимжан Розыбакиев (1991), Абилхан Абдукаримов (1998), Антон Шурыгин (1988), Антон Скворцов(2000).

Нападающие: Кассиано (1989), Мамуте (1995), Игорь Зенькович (1987).