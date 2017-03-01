Павлодарского полицейского, спасшего 18 школьников, доставили в Астану

Решение транспортировать пациента было принято в первый же день пребывания старшего сержанта в реанимации, однако из-за сильной метели вылет санавиации был отменен.

Старший сержант полиции Мурат Нурсеитов, спасший от несущегося по встречке КамАЗа 18 школьников, санавиацией доставлен в столичную больницу, передает корреспондент BNews.kz.

Как сообщил главврач первой горбольницы Павлодара Советхан Смаков, состояние героя стабилизировалось, что позволило его транспортировать.

«Решение было принято в ходе телемоста со столичными коллегами. Мурат дышит самостоятельно, в аппарате искусственной вентиляции легких не нуждается, поэтому сегодня за пациентом прибыла санавиация. Первые сутки он пробудет в реанимации, затем пациента переведут в центр политравмы, где он получит все необходимое оперативное лечение», - сказал Советхан Смаков.

Напомним, двое сотрудников РОВД Баянаульского района, сопровождавшие детей на областную спартакиаду, рискнули жизнью, не дали КамАЗу протаранить школьный автобус. Увидев несущийся по встречной полосе грузовик, Мурат Нурсеитов развернул поперек дороги служебную «Ладу Гранта». В результате ДТП герой-полицейский с многочисленными сложными переломами был доставлен в первую горбольницы Павлодара. Напарник Мурата Баянбек Жунусов не пострадал.

Решение транспортировать пациента в республиканский центр политравмы при столичной больнице №1 было принято в первый же день пребывания старшего сержанта в реанимации, однако из-за сильной метели вылет санавиации был отменен. А после того, как состояние полицейского ухудшилось врачи не решились рисковать и решили подождать момента, пока пациента можно будет отключить от аппарата ИВЛ.

Между тем, обоих полицейских, предотвративших трагедию, представили к награде за мужество, а спасенные ими школьники завоевали первое место в шахматном турнире.

В ДВД начали досудебное расследование по факту ДТП. Водитель КамАЗа извинился за случившееся перед семьей пострадавшего героя. Однако родные мужчины, через соцсети продолжают искать водителя желтого самосвала, который, по их версии, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия.