156 подростков забеременели в Актюбинской области

Об этом «Диапазону» рассказала нештатный детский гинеколог управления здравоохранения Салтанат Тубулбаева.

Несовершеннолетние из Темирского и Мугалжарского районов, как правило, верующие. Родители согласны отдать их замуж до окончания школы. Среди забеременевших в прошлом году была воспитанница детдома и 3 девочки-сироты, которых отдали в патронатные семьи.

Сейчас в Актюбинской области 156 несовершеннолетних беременных. Больше половины девочек из сел, среди них те, кому всего 15-16 лет.

«Среди беременных 16 школьниц, 68 учащиеся колледжей, 7 студенты вузов, остальные не учатся, и не работают, - Салтанат Тубулбаева. - Школьницы в основном городские, ученицы 10-11 классов. Папы детей их ровесники. Девочки о своем положении боятся сказать родителям, те узнают уже на позднем сроке . 70 % пар женятся, некоторые из родителей оформляют ребенка на себя, воспитывают их сами. Среди забеременевших была 17-летняя воспитанница детского дома в Алге, она родила и оставила ребенка. Были еще 3 сироты, находившиеся на патронатном воспитании в семье. Несовершеннолетние беременные из колледжей в основном приезжие из сел. Сейчас уже в 15-16 лет начинают жить половой жизнью».

К врачу юные беременные обращаются уже на большом сроке. Многие не понимают, что беременны. У них рвота, тошнота, они обращаются к педиатру, лечатся от болезней желудка».

Больше всего беременных несовершеннолетних - 14, в Мартукском районе. В Алгинском - 13, Темирском - 12, в Мугалжарском - 10, в Каргалинском - 7, в Кобдинском, Шалкарском районах и Эмбе по 4, в Айтекебийском -3, в Иргизском -2, в Уилском 1 девочка, остальные живут в Актобе.

Из 145 девочек в прошлом году у одной произошли преждевременные роды, две девочки беременность прервали, у одной ребенок умер после рождения из-за пороков развития.

«У девочек физиологически организм не подготовлен, чтобы нормально выносить ребенка, - говорит Салтанат Тубулбаева. - Система кровообращения, дыхательная система еще нормально не функционируют. Девочки из-за беременности переживают глубокий стресс. Отношения в семье складываются по-разному. Иногда у нас на приме мамы ругают дочерей, оскорбляют их. Но это не решение проблемы. Любая эмоциональная нагрузка для ребенка ухудшает ее состояние, и чревата суицидом. В Казахстане этот показатель очень высокий, и одна из причин суицида - нежелательная беременность».

В Темирском районе более 70 % беременных подростков - верующие. Девочкам в среднем 17 лет. Родители не против их отношений с парнями, по обоюдному согласию выдают их замуж. Есть такие и в Мугалжарском районе. Но беременность у юных мам, по словам врачей, протекает с осложнениями. Частота осложнений при родах у девочек в 4 раза больше, чем у женщин. В 15-17 лет после родов часто случаются кровотечения. Прерывание беременности у подростков грозит воспалением, нарушением менструальной функции и бесплодием.

Консультацию подросткового гинеколога девочки могут получить бесплатно и анонимно в КДО областного перинатального центра (бывшая женская консультация на бр. Жубановых, 281,корпус 3).

Врачи говорят, что нужен еще телефон доверия, чтобы специалисты отвечали на вопросы молодых, но гинекологов всего 2 на всю область.