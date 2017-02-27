В первые дни весны будут снег и дожди

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В первые дни весны будут снег и дожди

Снег, дожди и туман ожидаются в ближайшие дни в Казахстане, передает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, с 28 февраля по 2 марта погоду в Казахстане будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном, перемещающимся через Урал и Западную Сибирь.

«Под влиянием атмосферных фронтов местами пройдет снег, в северной половине республики местами метель и ветер 15-20 м/с, в южной половине страны - осадки, дождь, снег, туман и гололёд. В тыл этим фронтам смещается антициклон, поэтому к третьему дню температура воздуха понизится, но по-прежнему будет выше климатической нормы», - говорится в сообщении метеорологв.

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