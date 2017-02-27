Проезд на общественном транспорте для школьников в Павлодаре станет бесплатным

Павлодарские школьники во время летних каникул смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Льготами могут воспользоваться дети от 7 до 15 лет, передает «Хабар 24».

Сегодня в Павлодаре действует более 20 маршрутов общественного транспорта. Они контролируются системой GPS-навигации.

В этом году автоматическим контролем планируется охватить еще 14 направлений, обслуживаемых маршрутными такси.

Для удобства пассажиров создан специальный сайт, где можно отследить местоположение автобуса в режиме реального времени и спланировать свою поездку.

«Это облегчает населению и ускоряет перевозочный процесс. На данном сайте есть возможность оставить свои предложения и отзывы по обслуживанию населения или свои рекомендации. Для перевозчиков это в первую очередь ответственность, потому что любой потенциальный пассажир может по ноутбуку или по мобильному устройству наблюдать, есть ли на маршруте данный автобус или нет», - заявил разработчик сайта Гумар Наукенов.