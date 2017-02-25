​Актюбинцев приглашают на праздник Масленицы

Праздник пройдет 26 февраля в 12.00, сообщили "Диапазону" в акимате города Актобе.

"Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Масленицы организованы акиматом города Актобе совместно с этнокультурными объединениями. Праздник пройдет в воскресенье 26 февраля в 12:00 в парке имени первого президента РК", - рассказала пресс-секретарь городского акимата Лариса Томчук.

Актюбинцы смогут посмотреть праздничную концертную программу, попробовать угощения и принять участие в спортивных мероприятиях.