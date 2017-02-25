​Актюбинцев приглашают на праздник Масленицы

Автор:
​Актюбинцев приглашают на праздник Масленицы

Праздник пройдет 26 февраля в 12.00, сообщили "Диапазону" в акимате города Актобе.

"Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Масленицы организованы акиматом города Актобе совместно с этнокультурными объединениями. Праздник пройдет в воскресенье 26 февраля в 12:00 в парке имени первого президента РК", - рассказала пресс-секретарь городского акимата Лариса Томчук.

Актюбинцы смогут посмотреть праздничную концертную программу, попробовать угощения и принять участие в спортивных мероприятиях.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.02.2017, 13:08
  
В Актобе приедет Димаш 1
24.02.2017, 16:29
  
«Мою жену подозревают в убийстве 7-летнего Саяна из Милы» 2
24.02.2017, 11:49
  
67 раз за год воздух в Актобе был экстремально загрязнен сероводородом
22.02.2017, 22:31
  
8 Марта через 2 недели. Поздравь дорогую женщину в «Диапазоне» 11
22.02.2017, 15:08
  
Актюбинцы смогут проверить свою грамотность вместе с тысячами человек по всему миру
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе приедет Димаш 1
​Ограничить расходы на похороны в Казахстане хотят законодательно
​«Актобе» зовет на бесплатные матчи
​Трое активистов задержаны за попытку провести акцию в защиту Жанболата Мамая 1
Димаш занял третье место в седьмом туре конкурса в Китае 3
Использовать труд учителей запретят другим госорганам
67 раз за год воздух в Актобе был экстремально загрязнен сероводородом
​Галина Вишневская принесла Казахстану еще одно "золото" на Азиаде-2017
Сапарбаев: «Дидара Жалмукана просили остаться, но он отказался» 3
​Электронный паспорт здоровья появится у казахстанцев в 2018 году
Loading...