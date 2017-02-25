​Ограничить расходы на похороны в Казахстане хотят законодательно

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​Ограничить расходы на похороны в Казахстане хотят законодательно

Казахстанцы берут кредиты для строительства мазаров, говорят в спецкомбинате похоронных услуг, передает телеканал «Astana TV».

В скором времени в Казахстане будет представлен законопроект, в котором пропишут все правила погребения и облагораживания могил, говорится в сюжете телеканала.

Чтобы построить достойный мазар казахстанцы стали зачастую обращаться в банки за кредитами.

«Сейчас в Казахстане предпринимаются попытки как раз-таки ограничить расходы на погребение, которые сейчас на данный момент приняли чудовищные формы. В некоторых регионах Казахстана люди даже берут кредиты для того, чтобы произвести ритуал захоронения, построить мазары, надгробные сооружения», - говорит директор ТОО «Спецкомбинат ритуальных услуг г. Алматы» Марат Исмаилов.

Между тем, духовное управление мусульман Казахстана разработало Правила для погребений. Казахстанцам рекомендуют не возводить большие архитектурные сооружения на месте захоронений. В документе, в частности, говорится, что не обязательно ставить мраморные оградки и памятники. Достаточно лишь огородить место упокоения близкого родственника.

Представители духовного управления мусульман Казахстана считают тех, кто соревнуется в возведении роскошных надгробий, расточительными, писал ранее Nur.kz. По мнению духовенства, самый эффективный способ борьбы с подобным поведением - это официальный запрет со стороны государства.

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