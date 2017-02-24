​«Актобе» зовет на бесплатные матчи

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​«Актобе» зовет на бесплатные матчи

25 и 26 февраля в "Конысе" состоятся матчи чемпионата Казахстана по мини-футболу. МФК "Актобе" сразится с руднинским "Аятом". Начало матчей в 16:00. Вход для зрителей бесплатный.

На прошлой неделе МФК "Актобе" дважды разгромил СДЮШОР №7 из Шымкента. В первый день хозяева паркета победили со счетом 6:0, голы забивали: Иманалин, Габриэль, Джонатан, Турегазин и дважды Эрик. Вторая игра между этими командами закончилась со счетом 14:1. В составе актюбинского клуба голами отметились: Таку (3), Эрик (3, Карагулов (3), Джонатан (2), Жаманкулов, Альжаксин, Нулет.

В матчах с «Аятом» 25-26 февраля, по информации ФК «Актобе», болельщикам вручат абонементы на матчи ФК «Актобе» в 2017 году и клубные карты, дающие 50 % скидки на все виды абонементов ФК "Актобе" в 2017 году.

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