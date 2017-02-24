​Трое активистов задержаны за попытку провести акцию в защиту Жанболата Мамая

В Алматы задержаны правозащитники Ерлан Калиев и Галым Агелеуов и блогер Асхат Берсалимов, сообщает Международный фонд защиты слова "Адил Соз".

23 февраля Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности сообщило, что правозащитник Ерлан Калиев был задержан на выходе из офиса КМБПЧ и СЗ и доставлен в Алатауский РУВД за намерение провести одиночный пикет в защиту Жанболата Мамая у департамента КНБ. При этом представитель КНБ, прокуратуры и участковый объявили ему о запрете появляться в назначенное время в назначенном месте.

Блогер Асхат Берсалимов и правозащитник Галым Агелеуов были задержаны уже на месте проведения акции. По информации «Радио Азаттык», А.Берсалимова задержали якобы за то, что он производил видеосъемку. По словам Г.Агелеуова, он прибыл к месту акции, чтобы сообщить о задержании Е.Калиева.

10 февраля в редакции газеты «Саяси Калам. Трибуна» и дома у главного редактора издания Жанболата Мамая прошли обыски. В тот же день Ж.Мамай был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции в рамках расследования дела о хищении средств банка «БТА» Мухтаром Аблязовым.

11 февраля Медеуский районный суд Алматы санкционировал арест Жанболата Мамая на два месяца.

Перед арестом Жанболат сделал публичное заявление:

«Я, Жанболат Мамай, не считаю себя виновным по предъявленным мне обвинениям. Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовой деятельностью. Считаю данное преследование политически мотивированным прессингом за мою журналистскую деятельность, попыткой закрыть «Трибуну».

20 февраля Алматинский городской суд отклонил апелляционную жалобу Ж.Мамая и отказал в изменении меры пресечения с ареста на залог.

21 февраля главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай сообщил из следственного изолятора №18 об избиении и вымогательстве и опасениях за свою жизнь.