67 раз за год воздух в Актобе был экстремально загрязнен сероводородом

Такие данные предоставили специалисты Казгидромета, по итогам мониторинга воздуха за 2016 год.

В течение года мониторинг проводился по 46 населенным пунктам, из них 27 отнесены к низкому уровню загрязнения, 10 к классу повышенного уровня и 9 отнесены к классу высокого уровня загрязнения воздуха.

Города с высоким уровнем загрязнения: Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай.

Города с повышенным уровнем загрязнения: Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск и населенные пункты Глубокое и Бейнеу;

Города с низким уровнем загрязнения: Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Жанаозен, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Актау, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.

Отметим, что в Актобе уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился по сравнению с 2015 годом. Такая же ситуация в Астане, Балхаше, Петропавловске, Шу, Кызылорде, Жанатасе и поселке Акай.

В городах Аксай, Экибастуз, Степногорск, Риддер и Усть-Каменогорск, по сравнению с 2015 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился. В остальных населенных пунктах ничего не изменилось.

В течение 2016 года по Казахстану зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 550 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха.

Из них только в Актобе зафиксировано 235 случаев ВЗ и 67 случаев ЭВЗ по сероводороду.

В Балхаше - 4 случая ВЗ по сероводороду и взвешенным веществам и 5 случаев ЭВЗ по сероводороду. В Караганде - 14 случаев ВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5, РМ-10, оксид углерода и 1 случай ЭВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5. В Петропавловске - 2563 случаев ВЗ и 477 случаев ЭВЗ по сероводороду. В Темиртау - 12 случаев ВЗ по диоксиду азота и сероводороду.

В каждом случае зафиксированного ЭВЗ и и ВЗ, для принятия необходимых мер было уведомлено Министерство энегертики РК. Комитетом экологического регулирования и контроля МЭ РК были установлены причины и приняты меры.