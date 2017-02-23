Сапарбаев: «Дидара Жалмукана просили остаться, но он отказался»

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Сапарбаев: «Дидара Жалмукана просили остаться, но он отказался»

22 февраля. Отчет главы региона Бердыбека Сапарбаева.//Фото Владимира Зобенко.

На встрече с населением аким области Бердыбек Сапарбаев прокомментировал уход одного из главных молодых талантов ФК «Актобе» Дидара Жалмукана, сообщает Диапазон.

В начале своей речи глава региона подчеркнул необходимость укомплектования состава «красно-белых» местными футболистами.

- Если в нашей команде будут играть одни легионеры, что тогда будет? Какое развитие? В нашей команде должны играть наши игроки. Мы следуем нашей политике по привлечению в команду местных игроков. В прошлом году в составе «Актобе» на поле выходили 6 своих воспитанников. Мы построили футбольную академию, в каждом районе области открыли футбольные центры, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

- Каждый гражданин (актюбинец) должен быть патриотом Актобе. Он не должен забывать, откуда он, благодаря кому добился высот. Дидара Жалмукана воспитал «Актобе». Его и в клубе и мои заместили не раз просили: «Айналайын, не уходи, играй у нас». Но он сказал: «нет». Ладно, пусть уходит, - заключил аким области.

Также глава региона возмутился, что спортсмены из Актюбинского региона не завоевали ни одной медали на Универсиаде, а на Азиаду даже не попали.

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