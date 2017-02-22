Актюбинцы смогут проверить свою грамотность вместе с тысячами человек по всему миру

Тотальный диктант пройдёт 8 апреля.

Четырнадцатый по счету добровольный бесплатный диктант пройдет одновременно в 800 городах и селах России, Казахстана и за их пределами. В этом году к акции присоединились Актобе и Атырау.

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, которая проходит один раз в год, одновременно по всему миру. Акция призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Все участники пишут один и тот же текст (разделенный на три части), проверка выполняется по единым для всех критериям. Поэтому в 2017 году тотальный диктант можно написать только 8 апреля.

Попробовать написать диктант может любой желающий, ограничений по возрасту нет.

Самый первый диктант прошел в 2004 году, как студенческая акция "Глум-Клуба" - творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ).

В 2016 году в Казахстане диктант написали в 9 городах: Алматы, Аксу, Караганда, Костанай, Павлодар, Риддер, Семей, Акмол, Темиртау, собрав на 27 площадках 1 249 человек.

По всем вопросам касательно "Тотального диктанта" обращаться к Руслану Булентаеву, координатору в городе Актобе. Данные для записи +77075922211, 96-08-47@mail.ru ,vk.com/burubek. Также регистрация будет доступна на сайте www.totaldict.ru с 29 марта.