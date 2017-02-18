Казахстанский школьник изобрел «умную» тюбетейку

Головной убор с датчиком движения будет оповещать слепых и слабовидящих людей о появлении препятствий на пути во время ходьбы, передает ТАСС.

«Умный» головной убор - SMART-тюбетейку - для слепых и слабовидящих людей изобрел ученик двенадцатого класса НИШ («Назарбаев интеллектуальной школы») города Актау в Казахстане Саттигали Жолдасбай.

«На тюбетейке имеется датчик движения, он дает сигнал вибромотору, взятому от обычного сотового телефона. Когда человек идет, сенсоры на тюбетейке улавливают преграду впереди и начинают вибрировать, оповещая о появлении препятствия», - рассказал изобретатель.

По словам школьника, благодаря этому устройству, плохо видящий человек может скорректировать свое движение: повернуть или остановиться. «Проект разработан на микроплате Ардуино (аппаратно-программное средство для построения простых систем автоматики - прим.). Надеюсь, мое изобретение сможет помочь слабовидящим и слепым людям», - отметил Жолдасбай.

По данным НИШ города Актау, юный изобретатель летом прошлого года прошел обучение на специальных двухнедельных курсах в Малайзии. В Астане он примет участие в выставке научных проектов, где представит свои работы от Мангистауской области. На выставке также будут показаны проекты других учеников этой школы, например, работы по созданию «умного дома» или автоматической поливальной системы для комнатных растений.

Первая НИШ была открыта в городе Астане в январе 2009 года. В настоящее время в республике функционируют уже 18 подобных учебных заведений.